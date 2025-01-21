Трамп хочет поручить другим странам НАТО больше платить за Украину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка потратила на 200 миллиардов долларов больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на речь Трампа после инаугурации.

«НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше», — заявил Трамп, пояснив, что между Соединенными Штатами и Украиной пролегает целый океан, в то время как Европа и Россия находятся на одном континенте. По мнению президента США, НАТО нужно платить больше средств, и им так или иначе придется сравнять счет с Америкой.

На вопрос о том, что он обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа, Трамп добавил, что у него остается еще около половины дня, а потом заявил, что собирается остановить этот конфликт как можно скорее.

До этого телеканал CNN отметил, что Дональд Трамп не стал упоминать Украину в своей инаугурационной речи напрямую, ограничившись миротворческими заявлениями.

Ранее Трамп рассказал, кем станет на посту президента США.