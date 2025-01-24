В Европе забили тревогу из-за слов Трампа о НАТО

Президент США Дональд Трамп «ругает» партнеров по НАТО повторяя свой призыв о необходимости увеличения расходов на оборону и утверждая, что Вашингтон защищает другие страны Североатлантического альянса. Об этом пишет Der Spiegel.

«Президент США Дональд Трамп повторил свой призыв к увеличению расходов на оборону со стороны других государств НАТО. <…> На возражение, что даже США пока не достигли показателя в пять процентов, республиканец насмешливо ответил, имея в виду партнеров по НАТО: «Мы их защищаем. Они нас не защищают», — говорится в тексте.

Авторы также указывают, что Трамп рассуждал о том, стоит ли США «вообще что-то тратить». Der Spiegel напомнил «тревожную» фразу президента о том, что он будет поощрять Россию делать все, что она захочет.

«Во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно угрожал вывести США из военного блока, если страны-партнеры не выполнят свои обязательства инвестировать не менее двух процентов своей экономической мощи в оборону. С тех пор он хвастался, что только из-за его давления партнеры по НАТО увеличили свои расходы», — пишут авторы.

До этого Трамп в онлайн-выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. 21 января Трамп заявил, что Америка потратила на $200 млрд больше на поддержку Украины, чем члены НАТО, поэтому им придется повысить свои расходы на оборону.

Ранее в Германии опубликовали открытое письмо против размещения ракет средней дальности США.