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Зеленский назвал себя «лидером любых переговоров» с Россией

Зеленский заявил, что запретил проводить переговоры с Россией всем, кроме себя

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве заявил, что запретил проводить переговоры с Россией всем, кроме себя.

Политик объяснил, что выпустил указ, который запрещает переговоры с РФ, когда войска противника «стояли под Киевом». Это было сделано для того, что помещать сепаратизму в республике.

«Я запретил любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной. Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил», — сказал Зеленский.

В интервью 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

Ранее Зеленский упрекнул Трампа в отсутствии плана по Украине.

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