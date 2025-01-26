«В детсад привезли наркотики»: Захарова оценила запрет Зеленского на переговоры с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла запрет украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры с Россией, сказав, что ситуация напоминает «детский сад», в который «привезли наркотики и оружие». Свое мнение она высказала Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что запретил любым политическим деятелям Украины проводить переговоры с российской стороной кроме себя», — объяснила Захарова.

По ее словам, состояние украинского лидера «понятное» и «давно не вызывает вопросов». Захарова подчеркнула, что в сложившейся ситуации ее поражает «степень цинизма и брезгливого пренебрежения» украинским народом.

25 января Зеленский во время пресс-конференции с молдавской коллегой Майей Санду в Киеве запретил проводить переговоры с Россией всем, кроме себя. Политик объяснил, что выпустил указ, который запрещает переговоры с РФ, когда войска противника «стояли под Киевом». Это было сделано для того, что помещать сепаратизму в республике.

При этом журналисты напомнили, что указ Зеленского фиксирует следующее: «Констатировать невозможность ведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным». То есть в документе не говорится, что на Зеленского запрет не распространяется.

Ранее Зеленский упрекнул Трампа в отсутствии плана по Украине.