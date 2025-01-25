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Зеленский упрекнул Трампа в отсутствии плана по Украине

Зеленский: Трамп не знает детально, как закончить войну на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп, несмотря на постоянные заявления о желании положить конец конфликту на Украине, на самом деле не имеет реального плана прекращения войны. Такое мнение высказал украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Страна.ua».

«Он (Трамп. — ред.) делает месседж прямой, и он не предупреждает, он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет. Мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей», — сказал Зеленский.

Сегодня отставной офицер Службы стратегической разведки и полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил, что после недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и его призывов к России стало очевидно, что президент США не в состоянии остановить конфликт.

Накануне Трамп отметил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан, потому что президент Украины Владимир Зеленский «захотел воевать». Политик отметил, что Зеленский «решил тягаться» с гораздо более крупной и могущественной страной, чем Украина, — Россией. По мнению Трампа, украинский лидер не должен был этого делать, потому что был шанс на заключение мира.

Ранее Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине.

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