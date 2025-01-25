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Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Россией

Зеленский допустил ряд неточностей, комментируя указ о запрете переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ряд неточностей в своих комментариях по поводу своего указа, запрещающего вести переговоры с Россией. Об этом сообщает «Российская газета».

На совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве Зеленский заявил, что указ был подписан в тот момент, когда российские войска «находились под Киевом».

«Я запретил любым политическим деятелям в Украине проводить переговоры с российской стороной. Я — президент Украины. И я лидер любых переговоров. Всем остальным я их проводить запретил», — отметил Зеленский.

По информации издания, указ номер 679 был издан 30 сентября 2022 года. К тому моменту российские силы уже покинули Киев. В публикации подчеркивается, что первый пункт указа фиксирует: «Констатировать невозможность ведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным». В документе при этом не говорится, что на Зеленского запрет не распространяется.

Зеленский также отметил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине.

Ранее Зеленский призвал США и Европу «давить на Россию» ради мира.

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