Израиль не позволит жителям севера сектора Газа вернуться в свои дома

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения о прекращении огня из-за того, что движение не предоставило Тель-Авиву списки живых и павших заложников и 25 января не вернуло мирную заложницу Арбель Йехуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Дмитрия Гендельмана — советника канцелярии премьер-министра.

«В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора», — рассказал Гендельман.

Будет ли перемещение палестинцев разрешено после решения судьбы Йехуд и передачи списка заложников, не уточняется. Отказ ХАМАС передать Йехуд Израилю сейчас связывается с тем, что девушку посчитали военнослужащей, а не мирной жительницей.

26 января ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня из-за решения по передвижениям жителей Газы.

Накануне движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Среди них Йехуд не оказалось. В тот же день сообщалось, что власти Израиля обратились к администрации президента США Дональда Трампа, чтобы та использовала свое влияние на посредников в переговорах с ХАМАС – Египет и Катар – для освобождения израильской гражданки.

Ранее Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю.