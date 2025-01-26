Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки ракет Израилю

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация отменила ограничения на отправку 2000-фунтовых (908 кг) ракет Израилю. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку», – сказал Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One.

В ответ на вопрос о том, почему он распорядился о поставке, Трамп заявил: «Потому что они их купили». Он также сообщил, что его первая зарубежная поездка в качестве президента может состояться в Саудовскую Аравию или Великобританию.

25 января портал Axios со ссылкой на три израильских источника сообщал, что Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней американской администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб.

В начале января этого года Госдеп неофициально сообщил конгрессу о возможной продаже Израилю партии оружия на $8 млрд. Источники портала рассказали, что США намерены передать союзнику на Ближнем Востоке ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120C-8 AMRAAM для истребителей, которые будут защищать от воздушных угроз, артиллерийские снаряды и ракеты Hellfire AGM-114, бомбы малого диаметра, комплекты JDAM и взрыватели.

Ранее стало известно, когда может состояться встреча Нетаньяху и Трампа.