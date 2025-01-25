Израиль попросил у США помощи с вызволением заложницы, остающейся в плену ХАМАС

Власти Израиля обратились к администрации президента США Дональда Трампа, чтобы та использовала свое влияние на посредников в переговорах с ХАМАС – Египет и Катар – для освобождения израильской гражданки Арбель Йехуд. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Израиль обратился к администрации Трампа, чтобы она попросила Катар и Египет вынудить ХАМАС исправить нарушение сделки по заложниками и освободить гражданку Израиля Арбель Йехуд », – сообщил Равид в соцсетях, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

По словам Равида, запрос был направлен спецпредставителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

В соответствии с условиями сделки, Йехуд должна была быть освобождена в субботу, 25 января.

Сегодня ХАМАС сообщил, что 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа.

«Группировка проинформировала посредников о том, что Арбель Йехуд жива и будет освобождена в следующую субботу», — отметил источник в группировке.

Ранее ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц.