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Израиль попросил у США помощи с вызволением заложницы, остающейся в плену ХАМАС

Израиль попросил США вынудить ХАМАС освободить остающуюся в плену заложницу
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Dawoud Abu Alkas/Reuters

Власти Израиля обратились к администрации президента США Дональда Трампа, чтобы та использовала свое влияние на посредников в переговорах с ХАМАСЕгипет и Катар – для освобождения израильской гражданки Арбель Йехуд. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

«Израиль обратился к администрации Трампа, чтобы она попросила Катар и Египет вынудить ХАМАС исправить нарушение сделки по заложниками и освободить гражданку Израиля Арбель Йехуд », – сообщил Равид в соцсетях, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

По словам Равида, запрос был направлен спецпредставителю США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу.

В соответствии с условиями сделки, Йехуд должна была быть освобождена в субботу, 25 января.

Сегодня ХАМАС сообщил, что 1 февраля освободит заложницу Арбель Йехуд, из-за которой Израиль не хочет пускать палестинцев на север сектора Газа.

«Группировка проинформировала посредников о том, что Арбель Йехуд жива и будет освобождена в следующую субботу», — отметил источник в группировке.

Ранее ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц.

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