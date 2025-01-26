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ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня
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Ariel Schalit/AP

Движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении ХАМАС отмечается, что движение следит за действиями Израиля, «который запрещает перемещенным лицам вернуться из южных районов Газы в их дома на севере». По словам представителей ХАМАС, это представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня.

До этого сообщалось, что власти Израиля обратились к администрации президента США Дональда Трампа, чтобы та использовала свое влияние на посредников в переговорах с ХАМАС – Египет и Катар – для освобождения израильской гражданки Арбель Йехуд. Накануне движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.

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