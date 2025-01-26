Захарова прокомментировала слова Зеленского о запрете переговоров с РФ

Захарова удивилась цинизму в словах Зеленского о запрете переговоров с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала в Telegram-канале слова украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией всем, кроме себя.

«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров», — написала она.

Она отметила, что ее поражает «степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками».

До этого Зеленский заявил, что запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. По словам украинского лидера, до запрета существовали много «теневых переговорных коридоров» украинских депутатов, ЕС и США, которые могли повлиять на независимость страны. Он добавил, что только президент должен быть лидером любых переговорных процессов.

При этом журналисты напомнили, что указ Зеленского фиксирует следующее: «Констатировать невозможность ведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным». То есть в документе не говорится, что на Зеленского запрет не распространяется.

Ранее Зеленский упрекнул Трампа в отсутствии плана по Украине.