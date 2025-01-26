Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, в каком регионе будут проблемы с приходом Трампа

Лукашенко: с приходом Трампа проблемы будут в Европе
close
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

21 января президент Белоруссии заявил, что слова Трампа по поводу Канады и Гренландии были высказаны только для общественного резонанса. По его словам, в Штатах должна быть такая политика, чтобы на них никто не смотрел косо.

Ранее Лукашенко высказался об отмене Трампом указов Байдена в первые часы во главе США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами