Лукашенко рассказал, в каком регионе будут проблемы с приходом Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

21 января президент Белоруссии заявил, что слова Трампа по поводу Канады и Гренландии были высказаны только для общественного резонанса. По его словам, в Штатах должна быть такая политика, чтобы на них никто не смотрел косо.

Ранее Лукашенко высказался об отмене Трампом указов Байдена в первые часы во главе США.