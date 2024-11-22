Лукашенко призвал РФ и Украину к переговорам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Украина должны провести переговоры в его стране. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мы — три славянских народа. Никакие америкосы, никакие европейцы — никто нам ничего хорошего не сделает и не поможет. Мы должны сесть и договориться. Почему в Беларуси? <..> Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, не были ущемлены наши интересы», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, он не хочет, чтобы его страна вовлекалась в конфликт, угроза чего появилась из-за продолжения эскалации украинского конфликта.

«Влезать в это ни в коем случае нельзя. А если начнется столкновение России с НАТО, нам тоже будет непросто. Не хотелось, чтобы война была на нашей территории, чтобы чьи-то интересы решались здесь, за наш счет», — заявил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия «никогда не напрашивалась» на посредничество в переговорах и «не любит это явление как таковое», однако сейчас от этого зависит ее безопасность, и поэтому Минск оказывает Киеву и Москве содействие в диалоге.

31 октября Лукашенко предложил Украине и РФ начать переговоры без дополнительных условий.

Ранее Путин заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию.