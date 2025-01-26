Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что США не заставят Россию сделать что-то без учета ее интересов

Лукашенко: никакая Америка не заставит РФ сделать что-то без учета ее интересов
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

США не смогут заставить Россию сделать что-то без учета ее интересов по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Надо учитывать сейчас все. И позицию России, без нее никуда. Никакая Америка Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, необходимо остановить украинский конфликт. Он подчеркнул, что это в интересах Европы.

Он также заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

Ранее в Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами