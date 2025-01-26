Лукашенко заявил, что США не заставят Россию сделать что-то без учета ее интересов

США не смогут заставить Россию сделать что-то без учета ее интересов по Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Надо учитывать сейчас все. И позицию России, без нее никуда. Никакая Америка Россию не заставит. Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет», — сказал он.

По словам главы Белоруссии, необходимо остановить украинский конфликт. Он подчеркнул, что это в интересах Европы.

Он также заявил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа проблемы начнутся не в Белоруссии, а в Европе. По его словам, в Европе уже «крутятся как змеюки», чтобы найти выход из положения после победы Трампа.

До этого Лукашенко заявлял, что готов поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот докажет, что может урегулировать конфликты. Он также отметил, что Трампу следует думать не только о том, чтобы «осчастливить» одних лишь американцев, и напомнил, что США в последнее время себя «очень плохо ведут».

Ранее в Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии.