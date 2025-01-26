В Совфеде заявили, что Запад раздражает суверенитет Белоруссии

У западных стран вызывает раздражение суверенитет Белоруссии, а также позиция действующего президента и руководства страны. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ, координатор миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ на выборах в стране Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Никакие предварительные оценки в принципе не имеют права на существование», — заявил он.

По словам Косачева, российская сторона уважает суверенитет республики и высоко его ценит. Он добавил, что организация выборов в Белоруссии проведена на пять с плюсом и для реализации свободного волеизъявления были приняты все необходимые меры.

25 января в Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента. Явка избирателей по итогам досрочного голосования составила 41,81%.

26 января в Белоруссии проходят президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. В стране организовали более 5 тыс. участков для голосования, в том числе они оборудованы в ряде социальных объектов: больницах, санаториях, а также домах отдыха.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.