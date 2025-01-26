Британский историк высказался о политике Трампа на Украине

Британский историк Гартон-Эш заявил, что Трамп не будет печься об Украине

Британский историк Тимоти Гартон-Эш заявил, что президент США Дональд Трамп не будет заботиться о безопасности Украины. Слова историка приводит Der Spiegel.

«Трамп не будет печься о безопасности Украины. И не будем себя обманывать — в настоящий момент Россия выигрывает эту войну», — заявил ученый.

До этого Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку. Американский лидер подчеркнул, что при нем конфликт Украины и России бы вообще не начался. Также Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным «немедленно», чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине.

Кроме того, он говорил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем», и подчеркивал, что первый вариант «всегда лучше». Глава Белого дома также заявил, что решение ситуации должно произойти как можно скорее.

Ранее полковник усомнился, что Украина продержится до переговоров Путина и Трампа.