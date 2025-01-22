Трамп назвал два пути решения конфликта на Украине и выбрал предпочтительный

Трамп: украинский конфликт может завершиться легким или сложным путем

Урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». Об этом президент США Дональда Трамп написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social, подчеркнув, что предпочитает первый вариант.

«Мы можем закончить эту войну легким или сложным путем — легкий путь всегда лучше», — указал глава американского государства.

Трамп призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».

Среди прочего глава Белого дома заявил, что собирается сделать России и президенту Владимиру Путину «очень большое одолжение», подчеркнув, что «дальше будет только хуже».

В том случае, если руководство России откажется немедленно завершить специальную военную операцию на Украине, Соединенные Штаты введут новые санкции и пошлины на экспорт России в США, заключил Трамп.

Также Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине.