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Полковник усомнился, что Украина продержится до переговоров Путина и Трампа

Полковник Райснер: Киев может не продержаться до переговоров Путина и Трампа
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу сто дней на завершение конфликта, однако нет гарантий того, что украинская сторона сможет продержаться так долго. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью на YouTube-канале ZDF.

«Мы знаем, что Трамп поручил мистеру Келлогу добиться переговоров в течение следующих ста дней, но мы также знаем, что ситуация на фронте нестабильна, и вопрос состоит в том, сможет ли вообще Украина продержаться эти три месяца», — заявил он.

По словам полковника, в рядах украинской армии царит паника из-за быстрого наступления армии России на Донбассе, которое обусловлено открытой местностью. Он подчеркнул, что динамика на Украине меняется в крайне негативную сторону для ВСУ.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. В свою очередь Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. Отмечается, что оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации. Не исключено, что поддержки лишится и Украина, хотя в Киеве уже поспешили опровергнуть эти сообщения и заверили, что все договоренности с Вашингтоном в силе. Подробности о документе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией.

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