Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку

Правительство Украины готово заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА Новости.

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — сказал глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». По его словам, первый вариант «всегда лучше. Также глава Белого дома подчеркнул, что решение ситуации должно произойти как можно скорее.

Помимо этого, президент США заявил о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.