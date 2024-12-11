Тихановская заявила о возможности свержения Лукашенко силами ВСУ

Участники «полка имени Калиновского», входящего в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), могут сыграть роль в попытке свержения президента Беларуси. Об этом заявила Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты республики, в интервью изданию «Европейская правда».

«Именно бойцы «полка Калиновского» могут освободить Беларусь. Хотелось бы, чтобы это произошло мирным путем, но никто не знает, как все обернется», — сказала она.

Тихановская высказала мнение о возможности осуществления силового свержения Лукашенко с помощью добровольческого формирования ВСУ. По ее словам, многие белорусы якобы с уважением относятся к этому подразделению. Она добавила, что оппозиция должна быть готова к различным сценариям развития событий.

22 ноября Лукашенко предупредил об отключении интернета в случае новых массовых протестов. Также Лукашенко заявлял, что не боится участия всех желающих в выборах президента из-за того, что его не будет, поскольку он не даст «поставить страну на колени».

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов 16 ноября сказал, что западные страны «зондируют почву для поиска болевых точек и триггеров» в белорусском обществе с целью организации провокаций, способных раскачать ситуацию в стране.

Ранее Лукашенко помиловал белорусов, совершивших преступления экстремистской направленности.