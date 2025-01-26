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Захарова отреагировала на угрозы Туска в адрес Орбана

Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска «последствиями» премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует очередные санкции в отношении РФ, «западной демократией».

«Потому что такая западная демократия», — написала она.

25 января Туск пригрозил «последствиями» Орбану, если тот заблокирует новые антироссийские санкции. По мнению польского премьера, в этом случае станет совершенно ясно, что в «большой игре» за безопасность и будущее Европы «Орбан играет в команде президента России Владимира Путина».

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал премьера Польши «агентом Сороса». Он подчеркнул, что власти руководствуются в первую очередь интересами Венгрии: они не готовы и дальше платить за «чужие войны» и не позволят ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

Ранее Маск высмеял Сороса с помощью персонажа из «Звездных войн».

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