Маск высмеял Байдена и Сороса с помощью персонажа из «Звездных войн»

Американский предприниматель Илон Маск картинкой с персонажем из «Звездных войн» высмеял вручение президентом США Джо Байденом медали Свободы финансисту Джорджу Соросу. Соответствующая публикация появилась на странице Маска в соцсети X (бывшая Twitter).

На высмеивающей Байдена и Сороса картинке на странице Маска президент США стоит около императора Палпатина — главного злодея из «Звездных войн».

«Джордж Сорос здесь смотрится отлично. Наверное, дело в освещении», — отметил Маск.

До этого сообщалось, что уходящий президент Соединенных Штатов вручит медали Свободы Джорджу Соросу, футболисту Лионелю Месси и политику Хиллари Клинтон, а также еще 16 человекам.

Также награду получит модельер Ральф Лорен, редактор журнала мод Анна Винтур и кинозвезда Дензел Вашингтон. Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Она вручается лицам, которые внесли «образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные социальные, государственные или частные начинания».

Ранее Маск заявил о получении мандата от народа США.