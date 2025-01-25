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Туск обратился к Орбану из-за блокировки санкций против РФ

Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот заблокирует санкции против РФ
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил «последствиями» премьеру Венгрии Виктору Орбану, если тот заблокирует новые санкции против России. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны, то станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», — написал Туск.

В январе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России не принесли никакого положительного эффекта, а также никак не повлияли на ситуацию на территории Украины.

Орбан также отмечал, что Венгрия потеряла более €18 млрд из-за санкций ЕС в отношении России.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас выступила за сохранение санкций против России.

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