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Глава МИД Венгрии обозвал Туска «агентом Сороса» после угроз Орбану

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал угрожавшего Орбану Туска агентом Сороса
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Lev Radin/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал премьера Польши Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана.

25 января польский премьер-министр пригрозил последствиями Орбану, если тот заблокирует новые антироссийские санкции. По словам Туска, в этом случае станет совершенно ясно, что в «большой игре» за безопасность и будущее Европы «Орбан играет в команде Путина».

«Может, агенту Сороса, это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии», — ответил на это Сийярто.

Он добавил, что власти руководствуются в первую очередь венгерскими интересами: они не готовы и дальше платить за «чужие войны» и не позволят ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции: одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в 1992 году, которая принесла ему $1 млрд. Тогда финансиста стали называть «человеком, обрушившим банк Англии». Кроме того, некоторые финансовые аналитики считают, что фонды Сороса сыграли значительную роль в экономическом кризисе 1997 года.

В политике он придерживался идеологии, ставящей интересы человечества выше интересов отдельных государств и наций. По этой причине он поддерживал общественные, культурные и политические инициативы, которые позволяли существовать открытой дискуссии и разным точкам зрения. Критика его идей и деятельности нередко перерастала в теории заговора: например, Соросу приписывают реализацию глобального еврейского заговора и локальных заговоров по уничтожению отдельных наций. В частности, Орбан утверждал, что Сорос планирует «наполнить Венгрию мигрантами и уничтожить нацию».

Ранее Маск высмеял Сороса с помощью персонажа из «Звездных войн».

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