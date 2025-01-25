Пашинян пообещал, что инфраструктуры Армении не перейдут Баку после делимитации

Пашинян: инфраструктуры Армении не перейдут Азербайджану после делимитации

В результате делимитации стратегические инфраструктуры Армении не окажутся на территории Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

«В ходе делимитации наши стратегические объекты не могут оказаться на территории другого государства», — пообещал политик.

Пашинян также отметил, что могут быть ситуации, когда стороны готовы согласиться обменяться территориями, но для этого потребуется проведение референдума.

На прошлой неделе Армения и Азербайджан приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы. Отмечается, что это было решено на встрече руководителей комиссий двух стран по делимитации границ.

До этого председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян отметил, что главной проблемой процесса делимитации является отсутствие единой для Баку и Еревана карты.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа.