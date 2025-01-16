Ереван и Баку проведут делимитацию северного участка границы

Армения и Азербайджан приняли решение провести очередной этап делимитации на северном участке границы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это было решено на встрече руководителей комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ.

«В ходе встречи, стороны... пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка — с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии и далее в южном направлении», — говорится в сообщении.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения представляет собой источник угрозы для Южного Кавказа. Также он заявил, что «независимое армянское государство является фашистским государством». По словам Алиева, Ереван должен осознать, что Азербайджан не представляет для Армении опасности, а другие страны должны прекратить вооружать армян.

Ранее Азербайджан потребовал от Армении изменить конституцию.