Армения подписала регламент по делимитации границ с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал регламент работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента.

Накануне документ ратифицировали в парламенте Армении.

Предполагается, что армянские и азербайджанские комиссии во время процесса делимитации границ будут использовать все карты и документы, имеющие юридическое обоснование. Документ составлен на армянском, азербайджанском и русском языках и должен быть ратифицирован армянской и азербайджанской сторонами.

По словам председателя армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгера Григоряна, главной проблемой процесса делимитации является отсутствие единой для Баку и Еревана карты.

Также по итогам саммита БРИКС премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили министерствам иностранных дел подготовить к подписанию мирный договор между двумя странами.

Ранее в Армении назвали главный вопрос делимитации границ с Азербайджаном.