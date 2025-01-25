В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента

Явка по итогам досрочного голосования на выборах в Белоруссии составила 41,81%

Явка избирателей по итогам досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 41,81%. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

«За пять дней (с 21 по 25 января включительно. — прим. ред.) проголосовали 41,81 процента граждан, включенных в списки для голосования», — отмечается в сообщении.

В ЦИК отметили, что лидерами стали Могилевская и Минская области, где явка избирателей составила 42,95% и 42,68%. В Брестской области проголосовали 41,99%, в Витебской — 41,51%, Гомельской — 41,72%, Гродненской — 40,7%, а в столице — 41,14%.

26 января в Белоруссии пройдут президентские выборы. Избирательные участки, которые будут работать с 8:00 до 20:00, оборудованы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

25 января глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Также он назвал документ прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны.

До этого Европарламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

Ранее Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет.