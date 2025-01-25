Лукашенко заявил, что повторения протестов 2020 года в Белоруссии не будет

Лукашенко: в Белоруссии не будет протестов, как после выборов в 2020 году

Протесты в Белоруссии, как после президентских выборов в 2020 году, не повторятся. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время акции «Марафон единства» в Минске, передает РИА Новости.

«Все наши противники и враги должны понимать — не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 20-м году», — сказал он.

Республика, по его словам, никогда «не свернет с дороги истинной демократии и уважения прав человека».

Белорусские власти «никому не должны закрывать рот» и «силой тащить туда, куда он не хочет». В стране создадут «общество справедливости, где люди будут уважать друг друга», добавил Лукашенко.

На акции белорусский лидер также пообещал, что будет сделано все, чтобы в Белоруссии был мир.

Акции протеста в Белоруссии начались в ночь с 9 на 10 августа 2020 года в связи с объявлением официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу на них одержал Лукашенко, а не кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Тогда было задержано более трех тысяч человек по всей стране. Далее протесты продолжились.

Самые массовые акции прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по некоторым оценкам, от 200 до 400 тыс. человек, а по всей Белоруссии — больше миллиона. В марте 2021 года протесты прервались.

Ранее в Белоруссии обвинили ЕС во вмешательстве в президентские выборы.