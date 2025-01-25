В ЦИК Белоруссии высказались о резолюции Европарламента по выборам в республике

Резолюция Европейского парламента о выборах в Белоруссии направлена на раскачку и дестабилизацию ситуации в республике. Об этом заявил председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко, передает ТАСС.

«Эти резолюции-то направлены на что? Раскачать ситуацию в стране, дестабилизировать обстановку. <...> Как можно давать оценку избирательному процессу, если он еще не завершился?» — сказал он.

По словам Карпенко, наблюдатели из разных стран делятся впечатлениями о проведении выборов в Белоруссии, высказывают свои предложения и замечания.

Накануне глава белорусского ЦИК Игорь Карпенко заявил, что принятая ЕП резолюция с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии — это прямое вмешательство в электоральный суверенитет страны.

23 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом не признавать итоги предстоящих выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, против высказались 25, еще 66 депутатов воздержались.

До этого МИД Белоруссии назвал ангажированным проект резолюции ЕП о выборах. По словам представителя министерства, Европейская служба внешних действий заранее подготовила заявление по итогам предстоящих 26 января президентских выборов в Белоруссии, в котором они осуждаются и не признаются.

Ранее издание «Зеркало» сообщило, что в Белоруссии перед президентскими выборами начались перебои в работе сайтов и VPN-сервисов.