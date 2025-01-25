Стало известно, когда может состояться встреча Нетаньяху и Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первой половине февраля. Об этом сообщает телеканал N12.

По его данным, встреча лидеров двух стран может состояться еще до завершения первого этапа сделки Израиля с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа.

19 января глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что в рамках работы ни Трамп, ни администрация экс-президента США Джо Байдена не принуждали Израиль принимать подобное решение против воли. По словам главы МИД, страны «работали вместе, чтобы достичь очень важной цели».

До этого в телефонном разговоре Нетаньяху выразил Трампу благодарность за его помощь в продвижении освобождения израильских заложников. Премьер приветствовал заявления американского лидера о том, что США вместе с Израилем больше не допустят превращение сектора Газа в убежище для террористов. Также Нетаньяху и Трамп договорились о проведении в ближайшее время встречи в Вашингтоне, на которой будет обсуждаться ситуация в Газе.

Ранее глава Госдепа назвал поддержку Израиля приоритетной задачей Трампа.