Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил Трампа и договорился о встрече
close
Reuters

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за помощь в достижении сделки в секторе Газа и договорился с ним о будущей встрече. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства сообщает ТАСС.

Нетаньяху выразил Трампу благодарность за его помощь в продвижении освобождения израильских заложников. Глава правительства заявил, что будет добиваться любыми средствами возвращения и приветствовал заявления Трампа о том, что США вместе с Израилем больше не допустят превращение сектора Газа в убежище для террористов.

Нетаньяху и Трамп договорились о проведении в ближайшее время встречи в Вашингтоне, на которой будет обсуждаться ситуация в Газе.

В канцелярии отметили, что после разговора с Трампом Нетаньяху позвонил действующему президенту США Джо Байдену и также поблагодарил его за продвижение сделки по заложникам.

15 января глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что США, Катар и Египет являются гарантами сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Президент Израиля назвал сделку по Газе правильным и необходимым шагом.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами