Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за помощь в достижении сделки в секторе Газа и договорился с ним о будущей встрече. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра еврейского государства сообщает ТАСС.

Нетаньяху выразил Трампу благодарность за его помощь в продвижении освобождения израильских заложников. Глава правительства заявил, что будет добиваться любыми средствами возвращения и приветствовал заявления Трампа о том, что США вместе с Израилем больше не допустят превращение сектора Газа в убежище для террористов.

Нетаньяху и Трамп договорились о проведении в ближайшее время встречи в Вашингтоне, на которой будет обсуждаться ситуация в Газе.

В канцелярии отметили, что после разговора с Трампом Нетаньяху позвонил действующему президенту США Джо Байдену и также поблагодарил его за продвижение сделки по заложникам.

15 января глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что США, Катар и Египет являются гарантами сделки между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти достигли предварительных договоренностей с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и постепенном освобождении заложников. Ожидается, что в соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. В обмен Израиль, предположительно, освободит сотни палестинских заключенных из своих тюрем.

Президент Израиля назвал сделку по Газе правильным и необходимым шагом.