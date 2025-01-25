Захарова прокомментировала угрозу Туска в отношении Орбана

Захарова об угрозе Туска Орбану: потому что такая западная демократия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозу премьер-министра Польши Дональда Туска «последствиями» венгерскому коллеге Виктору Орбану, если тот заблокирует новые санкции ЕС против России.

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — написала дипломат.

25 января Туск написал в соцсети X, что если Орбан «заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны», то подтвердит, что «играет в команде Путина, а не в нашей». При этом польский премьер пообещал лидеру Венгрии «последствия» в случае наложения вето.

17 января сообщалось, что ЕС пытается договориться о продлении истекающих в январе санкций против РФ.

В тот же день стало известно, что если Венгрия наложит вето на продление рестрикций и они будут отменены, €190 млрд российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, тут же окажутся в России. По данным газеты Financial Times, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Бельгии Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Орбан призвал пересмотреть санкции в отношении России.