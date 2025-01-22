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Орбан призвал пересмотреть санкции в отношении России

Орбан призвал ЕС снять санкции с России
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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Свое обращение он опубликовал в соцсети X.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!» — написал он.

Санкции против России не принесли никакого положительного эффекта, отметил он. Ограничения никак не повлияли на остановку конфликта на Украине. При этом Европа не смогла отказаться от российских энергоресурсов.

Орбан также заявил, что Украина находится в роли просителя и не вправе диктовать свои условия Венгрии и Словакии. Лидеры двух стран осудили решение Киева прекратить транзит российского газа, а также нежелание вести переговоры по этому вопросу со Словакией.

Венгерский премьер также сообщал, что болгарские власти заверили Будапешт, что не будут препятствовать поставкам российского газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что Эрдоган хочет обсудить с Путиным поставки газа в Словакию.

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