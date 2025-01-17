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ЕС пытается договориться о продлении истекающих в январе санкций против РФ

В ЕС заявили, что пытаются добиться продления санкций против РФ
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Matt Dunham/AP

Представители Евросоюза ведут переговоры о продлении санкционных ограничений против РФ, истекающих в конце текущего месяца. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем предоставить вам какие-либо данные об этом сценарии. Но со своей стороны мы работаем над договоренностью внутри Совета в ЕС, чтобы получить единогласие», — заявила на брифинге представитель дипведомства объединения Анитта Хиппер.

17 января газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа ради сохранения санкций против России в случае, если Венгрия наложит вето на продление рестрикций.

Речь идет о попытке заблокировать €190 млрд российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear, поскольку в случае отмены санкций «деньги окажутся в России на следующий день».

Поскольку замороженные финансы РФ хранятся в бельгийской компании, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Филиппу заблокировать передачу активов из страны.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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