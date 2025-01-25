Президент Украины Владимир Зеленский пытается препятствовать мирному процессу по урегулированию конфликта. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X

По его словам, «Зеленский оказался в сложной ситуации! Пока Трамп и Путин согласны обсуждать возможность мирных переговоров, украинский политик ищет всевозможные причины, чтобы избежать мира!» — подчеркнул Филиппо.

25 января экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин способен оказывать влияние на американского лидера Дональда Трампа и будет пытаться это делать.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский обвинил Путина в намерении использовать Трампа в своих интересах. По словам Зеленского, на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины глава Службы внешней разведки представил доклад о военном потенциале России и готовности Путина продолжать боевые действия и манипулировать мировыми лидерами. Украинский лидер утверждает, что Путин намерен воспользоваться желанием Трампа достичь мира в своих целях.

Ранее в ЕС заявили, что Украина потеряет треть территорий.