В США заявили об опасной для Украины способности Путина

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин способен оказывать влияние на американского лидера Дональда Трампа и будет пытаться это делать. Об этом сообщает Newsweek.

Бывший советник добавил, что российский лидер прекрасно понимает, как следует взаимодействовать с американским коллегой. По мнению Болтона, это создает весьма опасные условия для Украины.

До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в намерении использовать Трампа в своих интересах. По словам Зеленского, на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины глава Службы внешней разведки представил доклад о военном потенциале России и готовности Путина продолжать боевые действия и манипулировать мировыми лидерами. Украинский лидер утверждает, что Путин намерен воспользоваться желанием Трампа достичь мира в своих целях.

Накануне Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что готов к спокойному диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, им лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня.

Ранее Трампу указали на то, что он ведет себя нелепо по отношению к Путину.