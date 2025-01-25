Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об опасной для Украины способности Путина

Экс-советник главы США Болтон: Путин знает, как повлиять на Трампа
close
Evan Vucci/AP

Экс-советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин способен оказывать влияние на американского лидера Дональда Трампа и будет пытаться это делать. Об этом сообщает Newsweek.

Бывший советник добавил, что российский лидер прекрасно понимает, как следует взаимодействовать с американским коллегой. По мнению Болтона, это создает весьма опасные условия для Украины.

До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский обвинил российского лидера Владимира Путина в намерении использовать Трампа в своих интересах. По словам Зеленского, на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины глава Службы внешней разведки представил доклад о военном потенциале России и готовности Путина продолжать боевые действия и манипулировать мировыми лидерами. Украинский лидер утверждает, что Путин намерен воспользоваться желанием Трампа достичь мира в своих целях.

Накануне Путин заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что готов к спокойному диалогу с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам российского лидера, им лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня.

Ранее Трампу указали на то, что он ведет себя нелепо по отношению к Путину.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами