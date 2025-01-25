Украина в результате конфликта потеряет треть своей территории и будет вынуждена согласиться на присутствие иностранных войск. Об этом в эфире программы «Субботние диалоги» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Повторю: Украина в конечном итоге потеряет треть своей территории и будет оккупирована иностранными войсками», — заявил Фицо.

22 января депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что офис Владимира Зеленского столкнулся с полной деградацией ситуации на фронте и начал «охоту на ведьм», чтобы переложить на генералов ответственность за свои провалы.

По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, Зеленский должен получить пожизненный срок. Эта реакция последовала после публикации статьи в Time, в которой утверждается, что президент Украины изначально знал о невозможности возвращения утраченных территорий.

Ранее европейский военный заявил, что Трамп не может остановить конфликт на Украине.