Конгрессмены-демократы призвали отменить указ о приостановке помощи США другим странам

Конгрессмены-демократы написали письмо к государственному секретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам и восстановить финансирование. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо.

«Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным [государствам] США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни», — говорится в нем.

Конгрессмены заявили, что помощь другим странам является «стратегической инвестицией» для Вашингтона, соответствует нацинтересам и обеспечивает «выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи».

Накануне Госдепартамент США приостановил большую часть программ иностранной помощи на 90 дней, ссылаясь на один из первых указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом. Заморозка, в том числе, затронет Украину, из распоряжения исключены лишь программы военного финансирования Израиля и Египта.

Ранее глава МИД Словакии назвал последствия отказа Трампа от поддержки Украины.