Бланар: при отказе Трампа от поддержки Киева Евросоюз не примет бремя помощи

В случае отказа президента США Дональда Трампа от поддержки Украины страны Европы не примут на себя бремя военной помощи. Об этом заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, его цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство TASR.

Он призвал дождаться представления Трампом плана по разрешению украинского конфликта и заявил о готовности принять в этом участие.

«Если некоторые страны ЕС решат и дальше поддерживать Украину в военном отношении, это их дело, но мы отказываемся от того, чтобы союз взял это на себя», — сказал он.

В ноябре 2024 года словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что некоторые европейские политики предложили взять на себя полную финансовую ответственность за Украину, если США откажутся помогать Киеву.

Фицо также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран. Он раскритиковал «план победы» украинского лидера. Премьер-министр Словакии считает, что такой подход нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Ранее в России оценили вероятность госпереворота в Словакии.