Европейский военный заявил, что Трамп не может остановить конфликт на Украине

После недавних заявлений Дональда Трампа о мире на Украине и его призывов к России стало очевидно, что президент США не в состоянии остановить конфликт. Такое мнение высказал Жак Бод, бывший сотрудник Службы стратегической разведки и полковник Генштаба Швейцарии в отставке, в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Он (Трамп) выдвинул ультиматум обеим сторонам, чтобы они нашли способ решения конфликта. Это интересно, так как показывает, что у него самого нет конкретного плана», — отметил Бод.

Военный также подчеркнул, что Трамп желает, чтобы Россия и Украина вели переговоры без вмешательства США. Он добавил, что объявленная Трампом приостановка помощи Украине касается только новых проектов, а все ранее запланированные поставки оружия будут продолжены.

Накануне Трамп в интервью Fox News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен был допускать конфликт с Россией. Политик подчеркнул, что украинский конфликт является «нелепым» и обе стороны должны пойти на уступки и компромиссы, чтобы заключить сделку и завершить его.

До этого Трамп сообщил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным немедленно. Глава Белого дома отметил, что Киев уже готов к заключению мирного соглашения, а Москва может столкнуться с новыми санкциями в случае отказа от диалога. Одновременно Трамп предложил России и Китаю сократить ядерные арсеналы, рассчитывая на поддержку Пекина в мирном урегулировании.

Ранее в России заявили, что Украина не является приоритетом для Трампа.