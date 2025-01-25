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В России заявили, что Украина не является приоритетом для Трампа

Сенатор Пушков: для Трампа поддержка Украины не является приоритетом
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Решение президента США Дональда Трампа приостановить программы помощи другим странам, включая Украину, свидетельствует о том, что поддержка Киева не является приоритетом для Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

«Трамп делает паузу в предоставлении помощи другим странам, включая военную, на срок в 90 дней. Это касается и Украины. Приостановлена также невоенная помощь Киеву через USAID (Агентство США по международному развитию). Исключение составляют только Израиль и Египет», — отметил Пушков.

По его словам, это является «ясным сигналом» о том, что Трамп планирует серьезно пересмотреть распределение американских расходов за границей, а Украина, в отличие от Израиля и Египта, не входит в его первоочередные приоритеты.

Накануне Госдепартамент США приостановил финансирование большинства программ иностранной помощи на 90 дней, включая проекты на Украине. Исключение сделано только для военного финансирования Израиля и Египта. Американские власти объясняют свое решение необходимостью пересмотра внешнеполитических приоритетов Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее западный журналист заявил, что Зеленский останется в истории как картонная фигура.

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