Слуцкий рассказал, что должен учесть диалог по стратегический стабильности

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Его слова приводит ТАСС.

«Россия, как было уже заявлено на самом высоком уровне, готова к их обсуждению и понимает высокую степень ответственности», — сообщил он.

По его словам, диалог должен быть честным, с учетом всех факторов и рисков, включая суммарные ядерные потенциалы стран НАТО — Франции и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News ранее выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Он подчеркнул, что работал с Путиным над денуклеаризацией двух государств, а в дальнейшем они собирались предложить подобное Китаю, у которого меньший арсенал. Трамп считает, что был очень близок к заключению сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в процессе ядерного разоружения с другими странами.

Ранее в ООН призвали РФ и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов.