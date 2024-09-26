Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы

Гуттериш: Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов

close
Andrew Kelly/Reuters

Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другим странам-обладателям подобного вооружения следует последовать их примеру. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек отметил, что в сравнении с ситуацией, которая была 10 лет назад, мир сегодня не приблизился к уничтожению ядерного оружия. По словам Гуттериша, в настоящее время существуют определенные опасения из-за возможного наступления новой гонки вооружений.

«Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом», — сказал генеральный секретарь всемирной организации.

Накануне президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения РФ ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против страны со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили, чем вызвано уточнение ядерной доктрины России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами