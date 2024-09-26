В ООН призвали РФ и США сократить ядерные арсеналы

Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другим странам-обладателям подобного вооружения следует последовать их примеру. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек отметил, что в сравнении с ситуацией, которая была 10 лет назад, мир сегодня не приблизился к уничтожению ядерного оружия. По словам Гуттериша, в настоящее время существуют определенные опасения из-за возможного наступления новой гонки вооружений.

«Разоружение и нераспространение — это две стороны одной медали. Прогресс в одном подстегивает прогресс в другом», — сказал генеральный секретарь всемирной организации.

Накануне президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения РФ ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против страны со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле объяснили, чем вызвано уточнение ядерной доктрины России.