В Кремле оценили слова Трампа по ядерному разоружению РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном сокращении ядерных арсеналов России и США.

«Я хочу напомнить заявления президента Путина, что Россия считает необходимым как можно скорее возобновить переговоры по разоружению», — заявил Песков.

Он отметил, что США завершили свое участие в договоре и подорвали его.

«В интересах всего мира и народов наших стран мы заинтересованы, чтобы продолжать процесс. Но в нынешних условиях надо принимать во внимание все ядерные потенциалы», — сказал Песков.

По его словам, нельзя вести переговоры и не принимать во внимание ядерные потенциалы Франции, Великобритании и других стран. Он также посетовал, что «время во многом упущено».

Представитель Кремля отметил, что мяч находится стороне американцев, «которые прекратили все субстантивные контакты с нашей страной».

Трамп в интервью Fox News ранее выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Он подчеркнул, что работал с Путиным над денуклеаризацией двух государств, а в дальнейшем они собирались предложить подобное Китаю, у которого меньший арсенал. Трамп считает, что был очень близок к заключению сделки.

Ранее в ООН призвали РФ и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов.