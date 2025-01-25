Пита Хегсета утвердили на пост главы Пентагона

Сенат конгресса США утвердил Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом передает NBC News.

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс воспользовался правом голоса, поскольку мнения насчет кандидатуры разделились поровну: 50 на 50.

«Вэнс отдал 51-й голос, выведя Хегсета на первое место и положив конец неделям неопределенности относительно судьбы спорного кандидата Трампа на пост главы Пентагона», — говорится в сообщении.

Хегсету 44 года, он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и на Гуантанамо. С 2014 года работал на телеканале Fox, в 2016 году стал одним из первых известных сторонников Трампа. В Пентагоне назначение Хегсета вызвало шок, поскольку у него нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Позже американский журнал New Yorker обвинил Хегсета в многочисленных прегрешениях на прежних местах работы, включая безудержное пьянство. Ссылаясь на некие «документы, подтвержденные рассказами коллег», в статье утверждается, что Хегсет был вынужден уйти с руководящих постов некоммерческих организаций «Ветераны за свободу» и «Обеспокоенные ветераны за Америку» из-за своей неумеренной тяги к алкоголю, из-за которой его даже «приходилось выносить с мероприятий организации».

В ответ Хегсет заявил, что в случае своего назначения шефом Пентагона не будет брать самоотвод и откажется от алкоголя.

Ранее Хегсета обвинили в агрессии по отношению к бывшей жене.