Трамп выдвинул кандидата на пост шефа Пентагона. Им стал телеведущий Трамп предложил ведущего утреннего шоу Хегсета на пост министра обороны США

Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны. Заявление политика распространила его команда.

«С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — заявил Трамп.

Он охарактеризовал Хегсета как «жесткого, умного» и искренне верящего «в принцип «Америка прежде всего».

Чем известен Пит Хегсет

Хегсету 44 года. Он получил образование в Принстонском и Гарвардском университетах. Является ветераном Национальной гвардии США, участвовал в операциях в Афганистане, Ираке и на базе в Гуантанамо. На телеканале Fox работает с 2014 года, в последние годы занимая должность соведущего программы Fox & Friends Weekend.

Еще во время предвыборной кампании 2016 года Хегсет стал одним из первых известных сторонников Трампа, несмотря на критику со стороны ряда видных республиканцев, включая сенатора Марко Рубио, который в то время рассматривался как потенциальный кандидат на пост госсекретаря. После победы на выборах Трамп рассматривал Хегсета на должность министра по делам ветеранов, но в итоге это кресло занял Дэвид Шулкин, который, однако, ушел в отставку в 2018 году.

В 2019 году во время первого срока Трампа разгорелся скандал, связанный с обвинениями в том, что президент вмешивался в систему военного правосудия, чтобы помиловать военнослужащих, осужденных за военные преступления. Все началось с книги, написанной Хегсетом, в которой он критикует современную военную систему и утверждает, что леворадикальные взгляды подрывают авторитет армии.

Книга привлекла внимание Трампа, который впоследствии помиловал бывшего лейтенанта Клинта Лоренса и майора Мэтью Голстейна, осужденных за военные преступления, а также восстановил в должности старшину Эдварда Галлахера, лишенного воинских почестей.

Трамп объяснил, что его решение было во многом основано на аргументах Хегсета, изложенных в книге, которая призывает вернуть в армию такие ценности, как «меритократия и совершенство».

В Пентагоне шокированы

По мнению бывшего сотрудника Пентагона, работавшего в первый срок Трампа, Хегсет не обладает необходимым опытом для этой должности и может столкнуться с трудностями при получении одобрения сената, несмотря на республиканское большинство в этой палате, пишет The New York Times.

Новость о возможном назначении Пита Хегсета на пост министра обороны вызвала недоумение среди американских военных.

«Все просто в шоке», — сказал в беседе с CNN действующий военный из Пентагона.

Другой военный чиновник, следивший за кандидатами на пост министра обороны, узнал о возможном назначении Хегсета всего за несколько часов до официального объявления. Как и другие собеседники телеканала, пожелавшие остаться анонимными, он заявил, что не знал, как на это реагировать.