Кандидата в шефы Пентагона обвинили в агрессии по отношению к бывшей жене

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета обвинили в злоупотреблении алкоголем и агрессии по отношению к бывшей жене. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, бывшая жена брата Хегсета Даниэль во вторник дала показания сенаторам: она писала, что однажды бывшая супруга Пита Саманта пряталась от него в шкафу, испугавшись действий мужа.

Девушка также упомянула случай, когда Хегсет, будучи пьяным, кричал ей прямо в лицо и в целом часто был в нетрезвом виде в присутствии членов семьи. По словам Даниэль, кандидат на пост главы Пентагона пренебрежительно высказывался в адрес американцев мексиканского происхождения, а еще заявлял, что женщины не должны голосовать или работать.

Кроме того, девушка вспомнила случай, когда якобы видела Пита в стриптиз-клубе в штате Миннеаполис, где Хегсет находился на учениях Национальной гвардии. Она уверяет, что перед ним исполняли приватный танец, а сам Хегсет был одет в военную форму.

Издание обратилось к адвокату политика, однако тот отрицает все обвинения в адрес своего клиента.

Ранее Хегсет заявил, что бросит пить в случае назначения главой Пентагона.