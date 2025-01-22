Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидата в шефы Пентагона обвинили в агрессии по отношению к бывшей жене

Politico: Пита Хегсета обвинили в агрессии в адрес бывшей жены
close
Evan Vucci/AP

Кандидата на пост главы Пентагона Пита Хегсета обвинили в злоупотреблении алкоголем и агрессии по отношению к бывшей жене. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, бывшая жена брата Хегсета Даниэль во вторник дала показания сенаторам: она писала, что однажды бывшая супруга Пита Саманта пряталась от него в шкафу, испугавшись действий мужа.

Девушка также упомянула случай, когда Хегсет, будучи пьяным, кричал ей прямо в лицо и в целом часто был в нетрезвом виде в присутствии членов семьи. По словам Даниэль, кандидат на пост главы Пентагона пренебрежительно высказывался в адрес американцев мексиканского происхождения, а еще заявлял, что женщины не должны голосовать или работать.

Кроме того, девушка вспомнила случай, когда якобы видела Пита в стриптиз-клубе в штате Миннеаполис, где Хегсет находился на учениях Национальной гвардии. Она уверяет, что перед ним исполняли приватный танец, а сам Хегсет был одет в военную форму.

Издание обратилось к адвокату политика, однако тот отрицает все обвинения в адрес своего клиента.

Ранее Хегсет заявил, что бросит пить в случае назначения главой Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами