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Трамп пообещал дать «безлимитную» воду жителям Калифорнии, пострадавшим от пожаров

Трамп пообещал дать безлимитную воду пострадавшим от пожаров в Калифорнии
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп пообещал увеличить поступление воды в районы Лос-Анджелеса, пострадавшие от пожаров, а также в засушливые территории. Об этом он заявил на встрече с жителями Калифорнии, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«У нас много доступной воды. Мы говорим о безлимитной воде, приходящей с запада побережья, частично из Канады <…> Она никогда не закончится, не будет недостатка», — отметил Трамп.

Предполагается увеличить подачу воды из соседних регионов, а также построить водохранилища.

Трамп обратил внимание на то, что большой процент гидрантов в округе не работал, а в тех, которые функционировали, давление воды было низким. Кроме того, с огнем не справились домашние системы пожаротушения, добавил он.

7 января в Лос-Анджелесе начались мощные лесные пожары, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

По данным американского издания Los Angeles Times, ущерб, нанесенный лесными пожарами в Лос-Анджелесе, оценили в $350 млн. В эту сумму входит уличное освещение, центры отдыха и библиотека. Уточняется, что самый большой урон округу нанес пожар «Палисейдс», уничтоживший почти семь тысяч построек. По оценкам властей, это не окончательные цифры и оценивать масштабы разрушений окончательно пока рано.

Ранее сообщалось, что содержание свинца и хлора в воздухе в Лос-Анджелесе превысило норму в десятки раз.

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