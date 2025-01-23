В Лос-Анджелесе подсчитали сумму ущерба, нанесенного лесными пожарами

Ущерб, нанесенный лесными пожарами в Лос-Анджелесе, оценили в $350 млн. Об этом пишет американское издание Los Angeles Times.

В эту сумму, по данным издания, входит уличное освещение, центры отдыха и библиотека. Уточняется, что самый большой урон округу нанес пожар «Палисейдс», уничтоживший почти семь тысяч построек. По оценкам властей, это не окончательные цифры и оценивать масштабы разрушений окончательно пока рано.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Из-за пожаров около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов в Лос-Анджелесе лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату Калифорния федеральную помощь.

Ранее было опубликовано фото пожара в Лос-Анджелесе с орбиты.